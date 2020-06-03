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В Бурятии кафе откроются с 10 июня

В Бурятии кафе откроются с 10 июня
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Разрешат открыться кафе и ресторанам с отдельным уличным входом

С 10 июня в Бурятии разрешили открыться предприятиям общественного питания. Соответствующие поправки внесены в указ главы Бурятии.

Два обязательных условия для кафе и ресторанов – наличие отдельного наружного (уличного) входа, а также подача сведений о себе на портал «Работающая Бурятия». Заработавшие точки общепита обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и проверить персонал на COVID-19.

Работа кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных была приостановлена с 29 марта. Разрешалась лишь доставка и обслуживание на вынос.

По информации пресс-службы правительства Бурятии, в республике действует 1054 предприятия, оказывающих услуги общественного питания. По данным органов местного самоуправления, в режиме доставки из них работает всего 244 предприятия (23%). Остальные только несут убытки. 

Режим ограничительных мероприятий в Бурятии продлён до конца июня. Накануне было объявлено, что к поэтапному открытию готовят также торговые центры. Общественные зоны и развлекательные зоны в ТРЦ останутся закрытыми, зато разрешат работу всем торговым павильонам.

Фитнес-клубы и спортивные ассоциации также обратились к главе Бурятии с просьбой разрешить им работать

На утро 3 июня число случаев заражения коронавирусом впервые превысило 1600. За сутки выявили ещё 46 заражённых. 



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