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В Бурятии из-за коронавируса умер вахтовик

В Бурятии из-за коронавируса умер вахтовик
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Врачам не удалось спасти больного из-за позднего обращения

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что на севере Бурятии зарегистрировано два летальных исхода из-за коронавируса. Один из умерших – прибывший на север вахтовик.

- К сожалению, в Северобайкальске зарегистрировано два летальных исхода. У одного пациента – он прибывший вахтовик - пневмония развилась за три дня. Мы его госпитализировали в Улан-Удэ санитарным бортом, но, к сожалению, наши усилия не привели к успеху из-за позднего обращения, - сообщила министр на пресс-конференции.

С 6 по 16 июля в Северо-Байкальском районе и в Северобайкальске выявлено 69 случаев заражения COVID-19. На 17 июля в Северобайкальске на амбулаторном лечении находятся 64 больных, на стационарном лечении - 14 пациентов.

По словам министра, ситуация находится на контроле, всех «среднетяжёлых» больных перевезли в Улан-Удэ.

Кроме того, в Северобайкальске открыли дополнительные перепрофилированные 15 коек для лечения больных COVID-19 средней тяжести в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина», в Нижнеангарске для разграничения пациентов дополнительно открыли 15 коек для больных пневмонией.

Также для оказания практической помощи туда были направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева. Врачи провели в больницах полный аудит.

- Мы понимаем, что в Северобайкальске идёт рост ОРВИ, много завозных случаев. Мы призываем к тому, чтобы жители и гости города соблюдали меры безопасности. Там ситуация напряжённая, нестабильная, - сказала Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029. Умерли за всё время 34 больных коронавирусом - 13, 14 и 15 июля скончались сразу пять пациентов.
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