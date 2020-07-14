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На севере Бурятии ухудшается ситуация с коронавирусом

На севере Бурятии ухудшается ситуация с коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболели коронавирусом сотрудники Нижнеангарской центральной районной больницы

В Северо-Байкальском районе и в городе Северобайкальск санитарные врачи, органы внутренних дел совместно с администрациями усилили контроль за исполнением юрлицами и предпринимателями санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- На сегодняшний день в Северо-Байкальском районе 48 больных COVID-19. В посёлке Новый Уоян выявлено семь случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при лабораторном обследовании пациента с пневмонией. Пациент проходит лечение в условиях стационара. Остальные шесть случаев установлены при обследовании контактных лиц, все они находятся на амбулаторном лечении. Всего контактных лиц по данному очагу - 116 человек, лабораторные обследования продолжаются. С 11 июля в участковой больнице поселка введён карантин, приостановлена плановая госпитализация новых пациентов, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Также зарегистрировано шесть случаев COVID-19 среди персонала Нижнеангарской центральной районной больницы. Установлено 37 контактных лиц, все лабораторно обследованы. С 12 июля в отделении терапии больницы введён карантин.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится под контролем.

Для организации медпомощи населению минздрав Бурятии совместно с главами города и района открыл дополнительные перепрофилированные 15 коек для лечения больных COVID-19 средней тяжести в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Северобайкальск, по согласованию с Восточно-сибирской дирекцией здравоохранения «Российских железных дорог».

Для оказания практической помощи направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева.

- В Новом Уояне организована работа по оказанию медицинской помощи отделением скорой медицинской помощи из поселка Нижнеангарск. Лицам с подтверждённым COVID-19 и контактным лицам назначено профилактическое лечение с применением рекомендованных лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 июля в Бурятии сообщалось о 3481 случае заражения коронавирусом (+32 за сутки)

В селе Убур-Киреть Кяхтинского района после похорон, куда съехались жители нескольких районов и Улан-Удэ, коронавирусом заразились два человека
коронавирус
 
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