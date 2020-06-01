Невозврат свыше 6 млн рублей за экспортированный в Китай уголь выявили в Иркутской области

Этот факт выявили иркутские таможенники
Иркутская таможня привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ангарске, а также его генерального директора за уклонение от возврата средств, причитающихся за экспортированный в Китай каменный уголь. Об этом сообщила пресс-службе Иркутской таможни.
По результатам завершившейся 13 мая проверки было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило долгосрочный внешнеэкономический контракт с суйфэньхэнской компанией (КНР) на поставку угля каменного битуминозного общим объёмом 70 тысяч тонн.
Контрактом предусматривалась оплата (перечисление денежных средств) покупателем – китайской фирмой после поступления угля на станцию назначения – Маньчжурия (Китайская железная дорога). Однако оплата за экспортированный в Китай уголь на общую сумму свыше 6 млн рублей на банковский счёт российской фирмы-продавца так и не поступила.
В ангарской фирме-экспортере пояснили, что ранее контракты с данной китайской компанией не заключались. При этом при заключении контракта проверка на предмет надёжности данного инопартнера, не проводилась.
- В соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации российская фирма-экспортёр обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение на свои счета в уполномоченных банках денежные средства, причитающиеся за переданный иностранному партнеру товар, - пояснила исполняющая обязанности начальника отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская.
С начала 2020 года отдел валютного контроля Иркутской таможни провёл 59 проверок фирм и организаций. По результатам данных проверок было выявлено 1935 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд. 203 млн. рублей. При этом 98% нарушений валютного законодательства были выявлены при проверке экспортных контрактов.
Всего с начала 2020 года по данным проверкам иркутские таможенники возбудили 94 дела об административных правонарушениях. Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.
Невозврат свыше 6 млн рублей за экспортированный в Китай уголь выявили в Иркутской области
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