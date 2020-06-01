 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Июня

31 Мая

Популярное

Невозврат свыше 6 млн рублей за экспортированный в Китай уголь выявили в Иркутской области

Невозврат свыше 6 млн рублей за экспортированный в Китай уголь выявили в Иркутской области
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Этот факт выявили иркутские таможенники

Иркутская таможня привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ангарске, а также его генерального директора за уклонение от возврата средств, причитающихся за экспортированный в Китай каменный уголь. Об этом сообщила пресс-службе Иркутской таможни.

По результатам завершившейся 13 мая проверки было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило долгосрочный внешнеэкономический контракт с суйфэньхэнской компанией (КНР) на поставку угля каменного битуминозного общим объёмом 70 тысяч тонн.

Контрактом предусматривалась оплата (перечисление денежных средств) покупателем – китайской фирмой после поступления угля на станцию назначения – Маньчжурия (Китайская железная дорога). Однако оплата за экспортированный в Китай уголь на общую сумму свыше 6 млн рублей на банковский счёт российской фирмы-продавца так и не поступила.

В ангарской фирме-экспортере пояснили, что ранее контракты с данной китайской компанией не заключались. При этом при заключении контракта проверка на предмет надёжности данного инопартнера, не проводилась.

- В соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации российская фирма-экспортёр обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение на свои счета в уполномоченных банках денежные средства, причитающиеся за переданный иностранному партнеру товар, - пояснила исполняющая обязанности начальника отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская.

С начала 2020 года отдел валютного контроля Иркутской таможни провёл 59 проверок фирм и организаций. По результатам данных проверок было выявлено 1935 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд. 203 млн. рублей. При этом 98% нарушений валютного законодательства были выявлены при проверке экспортных контрактов.

Всего с начала 2020 года по данным проверкам иркутские таможенники возбудили 94 дела об административных правонарушениях. Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.
Таможня уголь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Бизнес, 01.06.2020
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 01.06.2020
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 01.06.2020
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Бизнес, 29.05.2020
Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Бизнес, 29.05.2020
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 29.05.2020
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
Бизнес, 29.05.2020
Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
Бизнес, 29.05.2020
Член союза кинематографистов Артём Бурлов обратился по этому поводу к главе Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Бизнес, 29.05.2020
Организация незаконно давала займы под проценты
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
Бизнес, 28.05.2020
Два лесозаготовителя привлечены к административной ответственности

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^