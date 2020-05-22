Дополнительные средства должны поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства
Правительство Забайкальского края обратилось в федеральный кабмин с просьбой о выделении дополнительных средств для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер региона Андрей Кефер.
- Мы все меры, которые кажутся наиболее актуальными, отправили в министерство экономического развития РФ. Ожидаем адекватной реакции, что коллеги нас в этой части должны поддержать. Откровенно скажу, план получился весьма обширным, сумма поддержки, которую исходя из этих мероприятий мы определили, составила 5,7 миллиарда рублей. Сюда входят как мероприятия по поддержке малого бизнеса, так и по поддержке системообразующих отраслей, – рассказал Кефер.
Как добавил зампред, краевое правительство рассчитывает поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства.
- Мы отмечаем падение грузооборота по железной дороге с учетом закрытия границ, падение грузооборота по транспортным предприятиям, сложности фиксируются и в сфере строительства с учетом дефицита рабочей силы. А строительство и железная дорога – это своеобразные экономические локомотивы на территории Забайкалья, которые дают одни из максимальных налоговых поступлений, – добавил Кефер.
Дополнительные средства власти Забайкалья направят на субсидирование расходов по коммунальным и арендным платежам, а также на частичную компенсацию зарплат предприятий, сообщает пресс-служба правительства края.
Забайкалье просит у Кремля 5,7 млрд рублей на поддержку бизнеса
Бизнес, Фото:
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