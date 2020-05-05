В Бурятии заявили о двукратном снижении цен на маски

Замминистра промышленности Бурятии «успокаивает» жителей по поводу масок
В Бурятии за две недели цена одноразовых масок уменьшилась почти в два раза, сообщил замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников.
- Это результат работы не только рыночных механизмов спроса и предложения, но и работа нашей промышленности по снижению оптовой цены, а также результат работы торговых сетей по поиску более низкой цены закупки от поставщиков, - написал на своей странице в Facebook Алексей Оловянников.
Комментируя обсуждения темы масок в соцсетях, Оловянников заявил, что «хочет успокоить граждан». По его словам, маски, антисептики, различные дезсредства в розничной торговой сети есть в наличии в достаточном количестве.
- Также хочу проинформировать, что со вчерашнего дня в торговую сеть Абсолют поступила крупная партия одноразовых масок, цена в розницу от 20 до 22 рублей, в зависимости от количества штук в упаковке. Учитывая то, что наша промышленность шьёт 23000 многоразовых масок в день, защитные средства у нас есть во всех магазинах крупных торговых сетей и в небольших магазинах у дома. Также маски и дезсредства есть во всех районах Республики Бурятия, - заверил замминистра промышленности и торговли.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в указ главы Бурятии внесли изменения, касающиеся обязательного ношения защитных масок или респираторов в общественных местах. За их отсутствие мобильные группы уже выносят замечанияпрохожим.
В марте «Байкал-Daily» сообщал о том, как выстроено производство многоразовых масок на Байкальском текстильном комбинате.
В Бурятии за одни только сутки зафиксировано 43 новых заразившихся коронавирусом. Накануне было 407 случаев, на утро 5 мая уже 450 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
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Бизнес, Фото:
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