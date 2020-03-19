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В Улан-Удэ продано более 2500 масок, сделанных в Бурятии. ФОТО

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многоразовые маски заказывают как индивидуальные предприниматели, так и крупные промышленные компании 

С начала этой недели Байкальский текстильный комбинат (Байкальский текстильный комбинат по производству пряжи и текстильных изделий основан на базе местного производителя трикотажа «Ажур-Текс» - прим. ред.) запустил производство многоразовых масок. В их составе 100% хлопка. Маски можно стирать и пользоваться ими ежедневно. 
 
На производство одной маски работники цеха затрачивают не более пяти минут. Однако их разработка заняла время. 
 
- Мы подсчитывали плотность, сколько требует стандарт, проводили эксперименты, чтобы дышалось удобно. Мы всё просчитали, и думаем, что какую-то часть вируса остановим, – рассказала генеральный директор ООО «Ажур-Текс» Цымпилма Барасова. 
 
Маски пока ещё продаются по предзаказу. На сегодня продано уже более 2500 штук. Их заказывают как индивидуальные предприниматели, так и крупные республиканские промышленные компании. 
 
- Сегодня мы отгружаем ещё одну большую партию масок для торговой сети. Розничная цена - не могу сказать, сколько будет, но у нас оптовая цена 50 рублей. Сегодня у нас очень много заявок, - добавила Цымпилма Барасова. 

Сейчас предприятие пытается сертифицировать свой продукт. Если это удастся, то такие маски могут появиться в аптеках и больницах. 
 
По словам врача-терапевта Оксаны Цымбалюк, сейчас медицинские учреждения обеспечены одноразовыми масками полностью, но среди населения есть дефицит. 
 
- Это выход, это доступность. 3 многоразовых маски, которые должны меняться через 2 часа - на рабочий день или смену в школе достаточно. Вечером пришли, постирали и погладили с двух сторон утюгом и всё. Тут хорошая физиологичная форма, которая правильно сидит на лице, она прикрывает нос и рот, нижнюю часть - и это то, что рекомендуется экспертами ВОЗ и докторами. В бытовых условиях и в условиях повышенной опасности заражения вирусными инфекциями это достаточно приличная защита, - подытожила медик.

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