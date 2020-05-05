Жители Бурятии без масок получают замечания

Между тем российские регионы уже вводят штрафы за неношение защитных масок
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в указ главы Бурятии внесли изменения, касающиеся обязательного ношениязащитных масок или респираторов в общественных местах. Речь идёт о зданиях и помещениях, общественном транспорте, остановках маршруток, вокзалах и пр.
Продолжают работу мобильные группы, контролирующие соблюдение ограничительных мер. В администрации Мухоршибирского района Бурятии рассказали, как прошёл один из рейдов 2 мая в Мухоршибири.
Всего было проинспектировано девять объектов, из них одна пилорама, которая не работала. На шести детских открытых площадках и двух стадионах ни взрослых, ни детей не оказалось.
- Дождливая погода способствовала соблюдению режима самоизоляции. На улицах райцентра было немноголюдно. Сельчане посещали магазины и торопились домой. При этом не все соблюдали требование использования многоразовых и одноразовых масок, - сообщили в районной администрации.
С десятью гражданами были проведены профилактические беседы. Двое сельчан получили устное предупреждение из-за своих детей, которые были на улице без крайней необходимости. Шести жителям были сделаны замечания о соблюдении масочного режима.
Обязательное ношение масок уже ввели и вводят различные российские регионы. Где-то в отношении нарушителей пока проводят только предупредительную работу – те же профилактические беседы, о которых сообщается в Бурятии.
Однако в отдельных регионах уже начали внедрять наказания в виде штрафов за неношение защитных масок. Так, уже с 1 апреля в Амурской области за неисполнение обязанности по ношению масок граждане могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей.
С 1 мая обязательный масочный режим ввела и Свердловская область. «В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — заявил губернатор Евгений Куйвашев.
В Орловской области обязательное ношение масок в общественных местах касается не только пассажиров общественного транспорта и посетителей торговых точек, но и водителей и продавцов. «Санкции предусматривают штраф до 30 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч - для индивидуальных предпринимателей и 100-300 тысяч рублей - для юридических лиц», - отмечает «Российская газета».
С 12 мая начнут штрафовать жителей Подмосковья, нарушающих обязательный «масочный режим». Согласно подмосковному КоАП, нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.
Указ о введении «масочного режима» в Московской области губернатор Андрей Воробьёв подписал 1 мая. Согласно документу, до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая «масочный режим» становится обязательным. Жители региона должны будут носить защитные средства, в том числе во время пребывания в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции.
В Бурятии, по данным на утро 4 мая, уже 407 случаев заражения коронавирусом.
Жители Бурятии без масок получают замечания
Общество, Фото:
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