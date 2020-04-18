В Бурятии разрешили работу парикмахерских





Рекомендации (требования) к организациям коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские услуги, в условиях введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)



1. Предоставление парикмахерских услуг должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».



2. В условиях введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) предоставление парикмахерских услуг возможно в помещениях при наличии изолированного входа. Не допускается оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных в торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, торговых центрах.





3. Не вправе оказывать парикмахерские услуги лица, обязанные соблюдать режим самоизоляции, изоляцию в домашних условиях по постановлению санитарных врачей по Республике Бурятия, а также работники с респираторными признаками.





4. Перед началом рабочего дня необходимо проводить контроль температуры тела работника при входе в организацию, а также при необходимости в течение рабочего дня, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, в том числе ОРВИ;





5. Поставщики парикмахерских услуг для управления потоком клиентов и организации обслуживания должны соответствовать следующим требованиям:

5.1. Обслуживать клиентов только по предварительной записи, не позволяя клиенту долго оставаться в комнате ожидания или в основном помещении (более 15 минут);

5.2. Не предоставлять услуги клиентам:

5.2.1. в домашних условиях или выезжать к клиенту.

5.2.2. если он соответствует какой-либо из групп лиц, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, изоляцию в домашних условиях по постановлению санитарных врачей по Республике Бурятия;

5.2.3. при наличии у него признаков респираторной инфекции.

5.3. Рабочие места должны быть расположены таким образом, чтобы в пределах 1,5 метров не было другого рабочего места, а также места ожидания для клиентов. Если это условие не может быть выполнено, то одновременно разрешается обслуживать лишь столько клиентов, сколько позволяет расположение рабочего места с соблюдением дистанции в 1,5 метра;

5.4. Перед записью информировать клиента о необходимости сохранения информации о нем (имя, фамилия, телефон) для эпидемиологического расследования, если такая необходимость возникнет.





6. Поставщики парикмахерских услуг должны соблюдать следующие меры безопасности и гигиены:

6.1. обеспечить при входе работников и посетителей в организации коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские услуги возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей с установлением контроля за соблюдением данной гигиенической процедуры.

6.2. Осуществлять деятельность с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

6.3. После КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ должны дезинфицироваться:

все используемые инструменты, в том числе: ножницы, расчески, электронные устройства, (фены, плойки, машинки и пр) и их насадки и пр, перчатки, кресла (для стрижки и мытья головы), раковина для мытья головы, дверные ручки, краны,поверхности столов.



Если посетитель воспользовался туалетом, то должна быть проведена дезинфекция всех контактных поверхностей и в туалете.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).



6.4. Мыть и дезинфицировать руки, даже если во время обслуживания использовались резиновые перчатки;

6.5. Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений с периодичностью каждые 2 часа; использовать в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);





7. Поставщикам услуг рекомендуется следовать новостям и рекомендациям на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.





В Бурятии разрешено предоставление парикмахерских услуг с условием неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В указ главы региона о дополнительных мерах по защите населения и территории республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавируса внесены изменения.В частности, из числа предприятий, которым предписано приостановить с 29 марта по 30 апреля 2020 года, исключены организации, оказывающие парикмахерские услуги. Но при обязательном условии представления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия», на котором уже обеспечена техническая возможность подать заявку на оказание парикмахерских услуг.При этом разрешается оказание только парикмахерских услуг по предварительной записи и при условии неукоснительного соблюдения специальных санитарно-эпидемиологических требований, которые разработало республиканское управление Роспотребнадзора.