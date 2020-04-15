Это связано с постановлением правительства России
Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях снижения административного давления на организации, республиканское агентство ГО и ЧС отменило ряд запланированных на 2020 год проверок в отношении юридических лиц.
- Соответствующее решение принято в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438, - говорится в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 15.04.2020
Это связано с постановлением правительства России
Бизнес, 15.04.2020
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
40 га земли и семь коров пчеловод из Тарбагайского района приумножил в сотни раз
Министр экономики Бурятии прокомментировала «четвёртый пакет» поддержки экономики
Такое решение принято для поддержки бизнеса в условиях пандемии
Грязелечебница пользовалась скважиной без лицензии
Некачественную и опасную продукцию изъяли из оборота
Предложения одобрил глава Бурятии
Приставы арестовали дом на Байкале и земельный участок
Предпринимателям на фоне пандемии предоставляют отсрочки по уплате платежей и штрафов
Бизнесмену объявлено предостережение
Бизнес, 12.04.2020
Недостоверная информация распространилась в Сети
Бизнес, 12.04.2020
Сельчанка контактировала с приехавшей из Москвы женщиной
Бизнес, 10.04.2020
Дачникам стало проще готовиться к сезону
Бизнес, 10.04.2020
Представители бьюти-индустрии обещают соблюдать правила, только дать им начать работать