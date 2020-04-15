В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц

Это связано с постановлением правительства России



Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях снижения административного давления на организации, республиканское агентство ГО и ЧС отменило ряд запланированных на 2020 год проверок в отношении юридических лиц.



- Соответствующее решение принято в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438, - говорится в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.

