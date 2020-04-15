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В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц

В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с постановлением правительства России

Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях снижения административного давления на организации, республиканское агентство ГО и ЧС отменило ряд запланированных на 2020 год проверок в отношении юридических лиц.

- Соответствующее решение принято в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438, - говорится в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.
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