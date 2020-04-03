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Бурятии собственника участка оштрафовали за неявку

Бизнес, 
Ему назначен штраф - 2000 рублей

Госинспектор управления Россельхознадзора запланировал проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения в Еравнинском районе Бурятии.

Собственник надела был уведомлён о предстоящей проверке. Но в день контрольного мероприятия он не явился.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье.

26 марта суд вынес постановление о признании собственника земельного участка виновным. Ему назначен административный штраф в размере 2000 рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

штраф
 
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