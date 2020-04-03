«Титан» передал 60 тысяч масок минсоцзащиты Бурятии





Компания «Титан» инициировала и провела благотворительную акцию. На собственные средства были закуплены медицинские маски для тех, кто не успел их приобрести. Вчера, 2 апреля их передали министерству социальной защиты Бурятии, минздраву, ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» и волонтёрам Молодежного центра Бурятии.Из 120 тысяч масок - 58,8 тысяч группа компаний «Титан» передала минсоцзащиты населения. Из этого числа - 44 тысячи масок были распределены между районными отделами социальной населения из расчета по две тысячи масок на каждый. Их получат малообеспеченные семьи.Между малообеспеченными семьями Улан-Удэ будут распределены пять тысяч медицинских масок, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.- Теперь мы сможем обеспечить отдел социальной защиты населения Бурятии в районах республики, которые, в свою очередь, плотно работают с малообеспеченным населением, теми, кто нуждается в получении социальных услуг. Огромное спасибо компании «Титан», ресурсному центру добровольчества «ДоброДом» за то, что оказывают посильную помощь в нашей работе, - сказал замминистра социальной защиты населения Анатолий Кириллов.