В Бурятии директор стройкомпании задолжал миллионы по зарплате и налогам

Бизнесмен тратил деньги на личные нужды вместо зарплаты сотрудникам



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора крупной строительной компании. 51-летний мужчина обвиняется в невыплате заработной платы и в сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённом в особо крупном размере.



По данным следствия, с сентября 2016 года компания, обособленное подразделение которой зарегистрировано в Улан-Удэ, в рамках договора вела строительные работы по прокладке нефтепровода в Республике Саха (Якутия). Принятые в компанию работники из Улан-Удэ трудились на стройке вахтовым методом.



С начала 2018 года у организации стали возникать определённые финансовые трудности. В связи с этим заработная плата работникам не выплачивалась или задерживалась на продолжительное время. С января 2018 года по апрель 2019 года образовалась задолженность по зарплате в размере более 13,8 млн. рублей перед 97 работниками.



- Генеральный директор компании, зная об имеющейся задолженности, располагая финансовыми средствами, достаточными для осуществления необходимых выплат, из личной заинтересованности не производил оплату труда работников, расходуя денежные средства на иные цели, в том числе – свои личные нужды, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



После возбуждения уголовного дела в ходе предварительного следствия генеральный директор рассчитался с работниками. 48 сотрудникам заработная плата выплачена в полном объёме, 49 – частично. Оставшаяся задолженность в размере 2,8 млн. рублей будет возмещаться в рамках процедуры банкротства.



- Помимо этого, по состоянию на 1 ноября 2018 года у компании имелась недоимка по налогам и сборам в общей сумме 59,4 млн. рублей. Не желая производить выплаты в бюджетную систему, генеральный директор путём совершения определенных действий с контрагентами сокрыл средства организации на сумму 45,7 млн. рублей, которые подлежали перечислению в казну, - сообщили в региональном Следкоме.



На сегодня уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением, которое утверждено заместителем прокурора республики, направлено в суд для рассмотрения по существу.

