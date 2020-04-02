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Пивнушки ослушались указа главы Бурятии

Пивнушки ослушались указа главы Бурятии
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пивбары, видимо, решили, что торгуют товаром первой необходимости

В Улан-Удэ пивные магазины продолжают работать, несмотря на нерабочую неделю, введённую для борьбы с распространением коронавируса. Как выяснилось во время рейдов, не все пивнушки, несмотря на указ, закрылись. Видимо, их владельцы решили причислить свою продукцию к товарам первой необходимости. Напомним, сейчас разрешено работать только продуктовым магазинам и зоомагазинам. Общепиту позволено продолжать работу только на доставку. 

- Мобильные группы продолжают проверку соблюдения Указа Главы Республики Бурятия в Железнодорожном районе. Среди нарушителей, которые не приостановили свою работу - компании, торгующие пивом, сигаретами, пивбары, пункт доставки продукции Интернет-магазина и др., - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Обо всех нарушителях незамедлительно сообщается в МВД по Бурятии для принятия соответствующих мер. 







коронавирус алкоголь
 
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