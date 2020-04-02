Пивнушки ослушались указа главы Бурятии





















В Улан-Удэ пивные магазины продолжают работать, несмотря на нерабочую неделю, введённую для борьбы с распространением коронавируса. Как выяснилось во время рейдов, не все пивнушки, несмотря на указ, закрылись. Видимо, их владельцы решили причислить свою продукцию к товарам первой необходимости. Напомним, сейчас разрешено работать только продуктовым магазинам и зоомагазинам. Общепиту позволено продолжать работу только на доставку.- Мобильные группы продолжают проверку соблюдения Указа Главы Республики Бурятия в Железнодорожном районе. Среди нарушителей, которые не приостановили свою работу - компании, торгующие пивом, сигаретами, пивбары, пункт доставки продукции Интернет-магазина и др., - сообщили в администрации Улан-Удэ.Обо всех нарушителях незамедлительно сообщается в МВД по Бурятии для принятия соответствующих мер.