В Бурятии шьют 16 тысяч многоразовых масок в день, но для предприятий

В минпромторге обещают, что в масках появятся в ближайшее время



Сегодня заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников рассказал о ситуации с медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Напомним, в регионе наблюдается дефицит этих товаров.



- Хочу сказать по поводу медицинских масок, дезинфицирующих средств, в настоящее время дезинфицирующие средства есть точно в магазинах «Титан», там два наименования – 125 и 250 мл. К концу недели эти средства появятся у специализированного предприятия – это в районе таксопарка находится фирма по торговле дезинфицирующими средствами. И маски в торговой сети «Титан» появятся до конца недели, там в пределах 100 тысяч масок. Дней через 10 маски появятся в «Абсолюте», - подробно разъяснил он.



Что же касается многоразовых масок, то шьют их исключительно для корпоративных клиентов. В магазинах их нет.



- В список добавляются новые предприниматели, сейчас у нас там 16 бизнесменов, ежедневный объём пошива масок – до 16 тысяч масок. Предприятия загружены. Они загружены корпоративными заказами, в магазинах многоразовых масок нет, - заключил Алексей Оловянников.

