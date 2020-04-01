 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Апреля

31 Марта

Популярное

В Бурятии шьют 16 тысяч многоразовых масок в день, но для предприятий

В Бурятии шьют 16 тысяч многоразовых масок в день, но для предприятий
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В минпромторге обещают, что в масках появятся в ближайшее время

Сегодня заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников рассказал о ситуации с медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Напомним, в регионе наблюдается дефицит этих товаров.

- Хочу сказать по поводу медицинских масок, дезинфицирующих средств, в настоящее время дезинфицирующие средства есть точно в магазинах «Титан», там два наименования – 125 и 250 мл. К концу недели эти средства появятся у специализированного предприятия – это в районе таксопарка находится фирма по торговле дезинфицирующими средствами. И маски в торговой сети «Титан» появятся до конца недели, там в пределах 100 тысяч масок. Дней через 10 маски появятся в «Абсолюте», - подробно разъяснил он.

Что же касается многоразовых масок, то шьют их исключительно для корпоративных клиентов. В магазинах их нет.

- В список добавляются новые предприниматели, сейчас у нас там 16 бизнесменов, ежедневный объём пошива масок – до 16 тысяч масок. Предприятия загружены. Они загружены корпоративными заказами, в магазинах многоразовых масок нет, - заключил Алексей Оловянников.
коронавирус маски
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области приостановили бронирование путёвок в санатории до 1 июня
В Иркутской области приостановили бронирование путёвок в санатории до 1 июня
Бизнес, 01.04.2020
Приём и размещение граждан в санаториях осуществляться временно не будет
В супермаркеты Улан-Удэ не пускают без масок
В супермаркеты Улан-Удэ не пускают без масок
Бизнес, 01.04.2020
Некоторые магазины запускают покупателей только по 10 человек
В Бурятии на фоне пандемии лимоны становятся «золотыми»
В Бурятии на фоне пандемии лимоны становятся «золотыми»
Бизнес, 01.04.2020
Новые партии лимонов, на которые сейчас особый спрос, могут прийти в Бурятию ещё не скоро
В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
Бизнес, 01.04.2020
Все сумки и рюкзаки конфискованы
Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии
Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии
Бизнес, 31.03.2020
На фоне пандемии коронавируса Tele2 поощрит абонентов, соблюдающих режим самоизоляции
Фермерам Бурятии выдали субсидий на 126 млн рублей
Фермерам Бурятии выдали субсидий на 126 млн рублей
Бизнес, 31.03.2020
Аграрии также получат субсидии на приобретение молодняка сельскозяйственных животных
Ольхон из-за коронавируса закрыли для туристов
Ольхон из-за коронавируса закрыли для туристов
Бизнес, 31.03.2020
Продукты питания и товары первой необходимости для местных жителей завезли на остров в достаточном объёме
В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
Бизнес, 31.03.2020
В указ главы Бурятии для этого внесли изменения
Две авиакомпании временно отменили рейсы в Улан-Удэ
Две авиакомпании временно отменили рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 31.03.2020
Временно приостановили полёты «Победа» и «Смартавиа»
В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
Бизнес, 31.03.2020
Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации
В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины
В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины
Бизнес, 31.03.2020
Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
На вокзалах Бурятии не работают кафе
На вокзалах Бурятии не работают кафе
Бизнес, 31.03.2020
Также приостановлена торговля непродовольственными товарами
«Водоканал» в Улан-Удэ дезинфицируют из-за коронавируса
Бизнес, 31.03.2020
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Назад Вперед
Загрузка...
^