В Бурятии экспортёров приглашают на конкурс

Начался приём заявок
Уважаемые экспортеры! Приглашаем к участию в конкурсе «Лучший экспортер года Республики Бурятия» в 2020 году
Правительство Республики Бурятия объявляет о старте регионального этапа конкурса всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие.
Победители регионального и окружного этапов конкурса выйдут на общероссийский уровень, где будут соревноваться победители и призеры по округам. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.
Лучшие экспортеры республики получат широкий спектр бонусов от Российского экспортного центра и партнеров премии: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрацию на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством России – это возможность выхода на иностранные рынки, новые перспективы в зарубежных поставках, помощь в наращении прибыли индивидуальных предпринимателей, МСП и крупного бизнеса республики.
Премия проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.
По возникающим вопросам вы можете связаться: Министерство экономики Республики Бурятия Евгения Новикова: тел. +7(301-2) 21-74-09, Ольга Черненко: +7(301-2) 22-14-05, 22-14-06. Руководитель Центра экспорта Республики Бурятия Руслан Гылыпкылов: тел. 8-800-30-30-123 (126, 127, 128). Руководитель проекта «Премия «Экспортер года» Зураб Агирбов: тел.+7 (495) 937-47-47 (доб.2150), электронный адрес: award@exportcenter.ru.