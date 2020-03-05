Жалоба касается поставки сценического подиума
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу ООО «Интоку» на действия Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» при проведении запроса предложений на поставку переносного сценического подиума.
Из жалобы следует, что заказчик неправомерно не допустил его заявку к участию в запросе предложений. По мнению заявителя, заявка ООО «Интоку» подана в соответствии с требованиями, установленными документацией о закупке.
Рассмотрение жалобы назначено на 13 марта, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бизнес, Фото:
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