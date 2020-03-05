Мужчина припарковал машину у дома, несмотря на предупреждающие вывески и ленты
В Иркутске в суд обратился местный житель с иском к управляющей компании «Холдинг-Радужный» о взыскании имущественного ущерба.
В марте 2018 года на припаркованный автомобиль иркутянина упал снег с крыши одного из домов, от чего автомобиль получил повреждения. Управляющая компания ООО «Холдинг-Радужный» в досудебном порядке отказалась возместить причиненный ущерб.
Компания утверждала, что в день повреждения автомобиля альпинисты производили очистку крыши многоквартирного дома, но перед этим были предприняты все меры по ограждению территории для безопасности, а именно, были размещены вывески на доме «Осторожно! Возможно падение снега и наледи с крыши!» и развешано ограждение вдоль домов в виде предупреждающей ленты.
Но несмотря на это мужчина припарковал свой автомобиль под лентой и на пешеходном тротуаре. При осмотре машины после падения снега, было зафиксировано, что машина повреждений от снега не имеет и на момент происшествия уже их имела.
Однако судебная экспертиза показала, что указанные на автомобиле иркутянина повреждения могли появиться только при падении сверху, в данном случае снега и льдин.
Суд постановил взыскать с ООО «Холдинг-Радужный» в пользу мужчины причиненный ущерб, расходы на оплату услуг представителя, на проведение технической экспертизы, почтовые расходы, расходы на проведение судебной экспертизы, госпошлину. Общая сумма составила 79,2 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
Иркутянин отсудил у «управляшки» 79 тысяч за упавший на машину снег
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