 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес

В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
Бизнесмены встретились с заместителем природоохранного прокурора

В преддверии открытия туристического сезона в Бурятии заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора провёл приём предпринимателей.

Ирина Чистякова выслушала вопросы представителей бизнеса, решение отдельных проблем поставлено на личный контроль.

В работе также приняли участие Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев и руководитель комитета по туризму торгово-промышленной палаты Марина Бутюгова.

Заявителей интересовали особенности специального Байкальского законодательства, подробно обсуждались вопросы борьбы с нелегальным туристическим бизнесом, процедуры создания производств по разведению рыбы, ведения лесозаготовительной деятельности и другие планируемые и реализуемые проекты.

Кроме того, Ирина Чистякова напомнила представителям туристического бизнеса о необходимости предоставить до 1 мая в министерство туризма природоохранный паспорт (документ, содержащий информацию об уровне использования ресурсов (природных и вторичных) и степени воздействия его производств на окружающую среду), сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Также озвучено, что на май 2020 года запланировано проведение круглого стола по темам природопользования.


природоохранная прокуратура туризм бизнес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
Бизнес, 04.03.2020
Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию
В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
Бизнес, 04.03.2020
Супермаркет «Титан» появился в Усть-Баргузине
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Бизнес, 04.03.2020
В этот день состоится голосование за поправки в Конституцию
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
Бизнес, 04.03.2020
Хозяин кота обратился к мировому судьбе и в Ангарский городской суд
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
Бизнес, 04.03.2020
Компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Бизнес, 04.03.2020
Таможня выявила сразу три партии контрафактных игрушек
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бизнес, 04.03.2020
Жители Бурятии выставили работе общественного транспорта оценку «неуд»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Бизнес, 04.03.2020
Перевозчики заявили, что себестоимость проезда составляет 65 рублей
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
Бизнес, 03.03.2020
Вопиющие факты махинаций с приборами учёта выявляются сотрудниками Россети Сибирь в посёлке Светлый Улан-Удэ
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
Бизнес, 03.03.2020
Оштрафовали ООО и гендиректора
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
Бизнес, 02.03.2020
Красноярская фирма предоставила недействительные документы на партию полотенец
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
Бизнес, 02.03.2020
Налоговую нагрузку для аптек и обувных магазинов в республике решили уменьшить
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Бизнес, 02.03.2020
Теперь летать в популярный у туристов Таиланд возможно только через Иркутск
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
Бизнес, 02.03.2020
В прокуратуру обратился инвалид второй группы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^