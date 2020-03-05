В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко из архива

Бизнесмены встретились с заместителем природоохранного прокурора



В преддверии открытия туристического сезона в Бурятии заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора провёл приём предпринимателей.



Ирина Чистякова выслушала вопросы представителей бизнеса, решение отдельных проблем поставлено на личный контроль.



В работе также приняли участие Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев и руководитель комитета по туризму торгово-промышленной палаты Марина Бутюгова.



Заявителей интересовали особенности специального Байкальского законодательства, подробно обсуждались вопросы борьбы с нелегальным туристическим бизнесом, процедуры создания производств по разведению рыбы, ведения лесозаготовительной деятельности и другие планируемые и реализуемые проекты.



Кроме того, Ирина Чистякова напомнила представителям туристического бизнеса о необходимости предоставить до 1 мая в министерство туризма природоохранный паспорт (документ, содержащий информацию об уровне использования ресурсов (природных и вторичных) и степени воздействия его производств на окружающую среду), сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Также озвучено, что на май 2020 года запланировано проведение круглого стола по темам природопользования.





