Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля

В этот день состоится голосование за поправки в Конституцию



Общенародный день голосования за Конституцию в среду, 22 апреля, станет оплачиваемым выходным. Заявление об этом уже сделали в Совете Федерации и профсоюзах России. Предполагаемая дата голосования остаётся пока неизменной – 22 апреля.



На прошлой неделе в Москве прошло совещание между правительством России, профсоюзами и представителями работодателей. По её итогам было решено включить день всенародного голосования в график выходных.



Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что россияне не потеряют в зарплате от дополнительного выходного 22 апреля, когда может пройти голосование по поправкам в Конституцию, всем им работодатели обязаны будут оплатить этот день, вне зависимости от того, в какой структуре — бюджетной или коммерческой — они работают.



Председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков пояснил, каким образом будет оплачен этот дополнительный выходной. Он сообщил, что 22 апреля будет оплачиваемым выходным, этот день не придётся брать за свой счёт и вычета за него из зарплаты не будет.



Отмашкой для бухгалтеров при пересмотре графиков выплат сотрудников будет указ президента России о всероссийском дне голосования. Уже сейчас бухгалтеры на просторах интернета обсуждают нюансы оплат в этот день. И они действительно есть – день голосования будет и нерабочим и непраздничным одновременно, и не по календарю. Но российские бухгалтеры сошлись во мнении, что оплату в этот день нужно будет сделать так, как будто этот праздничный день по ТК РФ.



Не исключено, что День Конституции с 12 декабря перенесут на 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на уполномоченного по правам человека по Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Таким образом, 22 апреля может стать государственным праздником.



С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в начале 2020 года. Президент в конце января внёс в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.



Поправки предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями, усиление социальных обязательств государства и др. В Конституции могут также появиться поправки в защиту института брака как союза мужчины и женщины. Также планируется появление слова «бог». «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в проекте.







