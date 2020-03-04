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В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота

В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Хозяин кота обратился к мировому судьбе и в Ангарский городской суд

Житель Ангарска обратился с исковым заявлением к мировому судье с требованием о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

Два года назад у него заболел кот. Мужчина обратился к ветеринарному врачу, который осмотрел животное, поставил медицинские препараты и выписал лекарства. После проведённых процедур состояние кота резко ухудшилось, через несколько дней он умер.

Хозяин питомца обратился к ветеринару с требованием вернуть оплаченную за лечение сумму, но получил отказ. Решением мирового судьи истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу в Ангарский городской суд.

Суд установил, что в нарушение требований законодательства, ветеринар оказывала услуги в отсутствии заключенного договора, не информировав истца о проводимом лечении и возможных последствиях. Права истца как потребителя были нарушены, сообщили в пресс-службе Ангарского горсуда.

Суд постановил взыскать с ветеринара в пользу истца убытки, компенсацию морального вреда, штраф в общем размере 6 500 рублей.


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