Таможня выявила сразу три партии контрафактных игрушек
Иркутская организация при ввозе в Россию из Китая игрушек подала в Сибирскую электронную таможню три декларации на товары. В ходе таможенных досмотров в Красноярске во всех партиях была обнаружена продукция, имеющая признаки контрафактности.
- В первой находилось 3960 наборов, состоящих из фигурки солдата с подсветкой, фигурки собаки и аксессуаров, в том числе автоматов. Во второй – 972 игрушечных автомата. В обоих случаях на пластиковые автоматы был нанесён товарный знак АО «Концерн «Калашников». В третьей же партии находилось 1680 наборов из кукол, фигурок животных и аксессуаров, на которые не были нанесены зарегистрированные товарные знаки, однако головы кукол имели сходство с головой куклы Барби, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Экспертиза подтвердила, что товарные знаки на игрушечные автоматы в двух партиях были нанесены незаконно, а головы кукол сходны с дизайном головы куклы Барби.
В отношении иркутской организации были возбуждены два дела об административном правонарушении (АП) по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и одно дело об АП по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Товар в настоящее время арестован. Его судьбу решит суд.
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
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