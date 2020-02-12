Соответствующее распоряжение подписано правительством страны
Правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну. Соответствующее распоряжение вступило в силу 31 января.
Управление по вопросам миграции МВД по Бурятии приостановило приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию гражданам Китая.
Эта мера связана с распространением коронавирусной инфекции. По последним данным, жертвами коронавируса стали уже 1016 человек, заразились почти 43 тысячи. При этом вылечить удалось около 4 тысяч человек (около 10%).
На дня в Бурятии был объявлен режим повышенной готовности, а с 10 февраля все школы Улан-Удэ закрыли на карантин.
В Бурятии запретили приглашать на работу граждан КНР
Бизнес, Фото:
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