Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»
Аэропорт «Байкал» подвёл итоги 2019 года и раздал шуточные номинациям авиакомпаниям. Всего в 2019 году пассажиропоток составил 478 448 человек. Коммерческий директор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщил, что рост по сравнению с предыдущим годом составил 27%. «Темпы роста экономики КНР нервно курят», - пошутил Гармаев.
Наиболее популярным маршрутом остаётся Москва, но Новосибирск и Иркутск, «если ещё не дышат в затылок, то догоняют очень энергично», добавил коммерческий директор аэропорта «Байкал».
Аэропорт придумал забавные номинации для авиакомпаний. Так, в номинации «Старый друг борозды не портит» победила компания S7.
В номинации «Вас не догонят!» выиграла «Победа». «Обслуживание рейса за 35 минут казалось нереальным пару лет назад, теперь вся Россия узнала, что это не предел», - прокомментировал Дмитрий Гармаев.
«Смартавиа» победила сразу в двух номинациях «Тёмная лошадка» и «Стойкий оловянный солдатик». Эта компания начала работать на маршруте Улан-Удэ – Москва с июня 2019 года.
- Упрямый северный характер позволил Смартам выстоять, перезимовать в Улан-Удэ. А зимовать этим поморам не привыкать, - прокомментировал Гармаев.
Аэропорт Улан-Удэ раздал шуточные номинации авиакомпаниям
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 12.01.2020
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям
Подобный случай был два года назад на другом маршруте
В республике состоялось более 1300 внеплановых проверок по торговым точках
Скульптор Александр Миронов подал в суд на мэрию города
С начала года в Бурятию поступило более двух тысяч тонн продукции животного происхождения
Водители требуют оплату за четырёхлетних детей, как со взрослых
Под запретом также оказались апельсины и другие цитрусовые
С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ
Запрет вступил в силу сегодня
Так зовут черепаху Дальневосточного трионикса
Предприниматели открыли гостиницы на территории нацпарка
Бизнес, 04.01.2020
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы
Бизнес, 03.01.2020
Бизнесмен нашёл и плюсы в сложившейся экономической системе
Бизнес, 30.12.2019
Мужчина, заключивший договор лизинга на пользование внедорожником, перестал платить
Бизнес, 28.12.2019
Партия мандаринов была заражена