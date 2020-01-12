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Аэропорт Улан-Удэ раздал шуточные номинации авиакомпаниям

Аэропорт Улан-Удэ раздал шуточные номинации авиакомпаниям
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»

Аэропорт «Байкал» подвёл итоги 2019 года и раздал шуточные номинациям авиакомпаниям. Всего в 2019 году пассажиропоток составил 478 448 человек. Коммерческий директор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщил, что рост по сравнению с предыдущим годом составил 27%. «Темпы роста экономики КНР нервно курят», - пошутил Гармаев.

Наиболее популярным маршрутом остаётся Москва, но Новосибирск и Иркутск, «если ещё не дышат в затылок, то догоняют очень энергично», добавил коммерческий директор аэропорта «Байкал».

Аэропорт придумал забавные номинации для авиакомпаний. Так, в номинации «Старый друг борозды не портит» победила компания S7.

В номинации «Вас не догонят!» выиграла «Победа». «Обслуживание рейса за 35 минут казалось нереальным пару лет назад, теперь вся Россия узнала, что это не предел», - прокомментировал Дмитрий Гармаев.

«Смартавиа» победила сразу в двух номинациях «Тёмная лошадка» и «Стойкий оловянный солдатик». Эта компания начала работать на маршруте Улан-Удэ – Москва с июня 2019 года.

- Упрямый северный характер позволил Смартам выстоять, перезимовать в Улан-Удэ. А зимовать этим поморам не привыкать, - прокомментировал Гармаев. 
Аэропорт "Байкал" авиаперевозки авиакомпания
 
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