Рейсы будут осуществляться на воздушных судах «Boeing 737-800» четыре раза в неделю
Сегодня в Улан-Удэ прилетел первый рейс авиакомпании «Смартавиа». В 6:15 из Москвы приземлился самолёт, на борту которого находились 167 пассажиров. И вылетел из столицы Бурятии в Москву в 7:30 практический полный - 181 пассажир.
- Это стало возможным после включения региона в состав Дальневосточного федерального округа. Бурятии выделили дополнительные субсидии на авиаперевозки – порядка 2,5 млрд. рублей, что и привлекло нового перевозчика, - сообщает пресс-служба республиканского минтранса.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже третья авиакомпания, зашедшая в республику. По этому маршруту уже летают S7 Airlines и «Победа».
Рейсы будут осуществляться на воздушных судах «Boeing 737-800» четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам, и приземляться в аэропорту «Домодедово».
- Период выполнения полётов – с 19 июня по 26 октября, – отметила представитель «Smartavia» Наталья Филиппова. – Это летнее расписание. Как только будет заведено зимнее, в него также включат это направление.
Жители Бурятии, которым ещё не исполнилось 23 года, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти, а также многодетные, люди с инвалидностью и их сопровождающие смогут летать в Москву со скидкой. Льготный билет обойдётся в 5 тысяч рублей. В эту сумму включена перевозка ручной клади и багажа весом до 23 килограммов.
Для остальных пассажиров цена напрямую зависит от тарифа.
В Улан-Удэ прилетел первый рейс нового авиаперевозчика
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