В магазине в Бурятии нашли 14 кг сыра без документов

Возбуждено административное производство



Россельхознадзор провёл внеплановую проверку в отношении ИП Тридубенко, занимающегося торговлей продуктов в магазине Нижнеангарска.



Выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства. На хранении с целью продажи находилось 13,7 килограмма сырной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов (5 килограммов сыра «Гауда» 50%, 4 килограмма сыра «Сметанковый» 50%, 0,7 килограмма сыра «Царский» 45% и 4 килограмма сыра «Российский» 50%).



Возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением документации, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

