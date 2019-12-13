Возбуждено административное производство
Россельхознадзор провёл внеплановую проверку в отношении ИП Тридубенко, занимающегося торговлей продуктов в магазине Нижнеангарска.
Выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства. На хранении с целью продажи находилось 13,7 килограмма сырной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов (5 килограммов сыра «Гауда» 50%, 4 килограмма сыра «Сметанковый» 50%, 0,7 килограмма сыра «Царский» 45% и 4 килограмма сыра «Российский» 50%).
Возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением документации, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазине в Бурятии нашли 14 кг сыра без документов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено административное производство
Улан-удэнцы уже принимали участие в новогодней акции «Победы»
«Это пример для других регионов», - отметили эксперты конкурса
Роспотребнадзор выявил в «Капитошке» грубые нарушения санитарного законодательства
Перевозки в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 17%
Таможенники озвучили некоторые итоги уходящего года
Правом на покупку билета по спецтарифу могут воспользоваться все желающие
АО «Росгеология» так и не представила технологии по утилизации отходов
Новая техника поможет более оперативно организовать процесс сбора и вывоза мусора
Работодатель указал, что ищет только девушку, причём определённого возраста
Разрешить круглосуточную торговлю предлагают лишь в центральной части города
Предпринимателя оштрафовали
Закон вступит в силу через полгода
В ярмарке приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока, в том числе и Бурятия
Бизнес, 10.12.2019
Сегодня рептилию фотографировали для объявления на продажу