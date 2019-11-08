Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю рыбой на вокзале

Торговля велась без необходимых документов
В Северобайкальске к административной ответственности привлечены предприниматель и продавец, которые занимались торговлей рыбы.
В ходе проверки был выявлен факт хранения с целью продажи пеляди горячего копчения без маркировки и ветеринарных документов, а это не позволяет идентифицировать продукцию, установить ей качество и безопасность.
Кроме того, продавщица занималась торговлей в неустановленном месте - на привокзальной площади станции Северобайкальска.
В отношении обоих возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10. 8 КоАП РФ с наложением штрафов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Бизнес, Фото:
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