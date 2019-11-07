В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований

Некачественной молочной продукцией оказались товары известных торговых марок



В Иркутской области специалисты Россельхознадзора отобрали пробы молочной продукции на проверку качества. С начала года отобрано 414 проб молочной продукции производителей России, проведено 1201 исследование на показатели качества и безопасности. Выявлено 37 проб (9 % от общего числа отобранных проб), не соответствующих нормативным документам по показателям качества.



- Это молоко питьевое пастеризованное, масло сливочное, сыр, сметана, творог следующих производителей: ТОО «Молпродукт» Республика Казахстан, ОАО «Щученский маслосырзавод» Республика Беларусь, ОАО «Белмолпродукт» Белгородская область, ООО «ВСР» Ростовская область, АО «Барнаульский молочный комбинат» Алтайский край, ИП Пьянкова Н.Н. Свердловская область, ОП ООО «Кузбассконсервмолоко» Кемеровская область, АО «Агрофирма Ангара» Иркутская область, ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» Красноярский край, ООО «АПФ Скоморошка» Кемеровская область, Филиал «Молочный комбинат Милко» АО «Данон Россия» Красноярский край ИП Моторина И.Н. Красноярский край, ООО «Ува-молоко» Республика Удмуртская, ЗАО «Большееланское» Иркутская область, ООО «Брасовские сыры» Брянская область, ООО «ТОРГСИБ-НСК» Новосибирская область, ООО «Ясногорские Сыры» Тульская область, ООО «Молочное дело-ИВНЯ» Чувашская Республика, Филиал АО «Золотые луга» Тюменская область, ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский» Омская область, ООО ПК «Айсберг-Плюс» Московская область, ООО «Рубин» Бурятия, ИП Зарубкин Д.В. Алтайский край, ООО «Сырная долина» Курская область, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Выявлено несоответствие жирно-кислотного состава молочного жира, массовой доли жира, массовой доли жира в перерасчёте на сухое вещество, массовой доли влаги, обнаружено наличие растительных жиров и масел в жировой фазе продукта.



По фактам несоответствия продукции требованиям технических регламентов инициированы внеплановые проверки производителей молочной продукции, находящихся на территории Иркутской области.



По производителям молочной продукции других регионов России информация передана территориальным управлениям Россельхознадзора для принятия мер в рамках полномочий и усиления лабораторного контроля.

