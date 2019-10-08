Мошенники отправили письмо на официальном бланке правительства Бурятии
«Байкал-Daily» уже сообщал о деятельности мошенников, действующих якобы от правительства Бурятии. В письмах и звонках, которые получают предприниматели, их просят поддержать «общественно значимые программы», в частности федеральную целевую программу «Жилище». Письма бизнесменам поступают на официальном бланке правительства, а в телефонном разговоре мошенник называется Михаилом Харитоновым (реальным чиновником из администрации главы Бурятии).
Как выяснилось, на днях жертвой аферистов стал финансовый директор частной фирмы. Он обратился с заявлением в полицию 4 октября.
Мужчина сообщил, что к ним в организацию поступило обращение от якобы, представителя правительства Бурятии с просьбой об оказании финансовой поддержки федеральной целевой программы «Жилище».
В качестве подтверждения мошенники направили письмо на «официальном бланке» правительства Бурятии. Руководство фирмы перечислило на счёт неизвестной компании, назвавшейся ООО «Криптос», более 200 тысяч рублей.
Увидев информацию в СМИ о том, что данные письма рассылаются мошенниками, потерпевший обратился в полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. По предварительной информации, злоумышленники использовали технологии IP-телефонии, которые позволяют имитировать телефонные номера, схожие с региональными, - рассказал оперуполномоченный УМВД России по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов.
Бизнесмен отдал по просьбе лжеправительства Бурятии 200 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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