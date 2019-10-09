Агрегатор такси безуспешно пытался оспорить штраф
ООО «Максим – Улан-Удэ» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тысяч рублей. Предприятие не доводило до потребителей информацию о лицензии на право перевозки и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также информацию об исполнителе услуг.
Об этом сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Бурятии.
ООО «Максим – Улан-Удэ» был назначен штраф в размере 100 тысяч, с которым общество не согласилось и оспорило его в судебном порядке.
В суде доводом ООО «Максим – Улан-Удэ» было то, что общество является агрегатором информации об услугах и не должно нести ответственность за нарушением прав потребителей при предоставлении услуг перевозки.
Арбитражный суд Бурятии принял решение в удовлетворении заявления ООО «Максим – Улан-Удэ» отказать.
- В решении судом указано, что условия документов, разработанных ООО «Максим – Улан-Удэ» и предусматривающих, что общество не несёт никакой ответственности за действия водителей, не могут его освободить от обязанности по соблюдению действующего законодательства, учитывая, что именно агрегатор создает условия для занятия водителями деятельности без разрешительной документации, не управляя возникающими рисками, что является незаконным, - поясняют в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Решение суда в законную силу не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой таксисты, сотрудничающие со службами заказа такси, объявляли забастовку. Если раньше за поездку фирма брала 10% от заказа, то затем стало 15%. При этом сами тарифы не изменились, что повлекло снижение заработка самих таксистов.
«Максим – Улан-Удэ» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бизнес, Фото:
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