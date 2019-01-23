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Улан-удэнские таксисты окружили офис такси «Максим»

Улан-удэнские таксисты окружили офис такси «Максим»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, Аноним03
Водители требуют изменения тарифов. ФОТО. ВИДЕО

Сегодня водители оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в Улан-Удэ. Они требуют повышения стоимости тарифов или понижения процента за осуществление заявки.

Как пояснили «Байкал-Daily» сами таксисты, раньше за поездку фирма брала 10% от заказа, сейчас – 15. При этом сами тарифы не изменились.

- Работать невыгодно стало. Поднимаете процент, тогда тарифы тоже поднимайте. Кроме того, если заявка оформляется через оператора, то сразу снимают пять рублей, - рассказал «Байкал-Daily» один из извозчиков. 




Водители такси не против того, чтобы иногородние службы заказа и вовсе исчезли из города. Они отмечают, что «раньше было лучше».

- Лучше бы вообще убрали все эти федеральные службы заказа. Раньше были свои и нормально работали. И заявки были, и доход, - негодуют таксисты.



Свидетелями забастовки стали большинство улан-удэнцев. Таксисты с громким гудением проехали по Элеватору, «облепили» все прилегающие территории возле офиса на улице Калашникова. Горожане активно делятся фотографиями и видео с мест забастовки.



В чатах водители активно обсуждают происходящее и делятся последними новостями. 




«Теперь им дали 3 дня, чтобы убрали «пятирублёвые» сборы с каждой заявки помимо 10-12 %. И чтобы подняли тарифы, особенно в «Поехали», убрать 12% со статуса «не назначать» и «вне зоны фильтра», убрать 12% с межгорода, увеличить стоимость «минималки», - пишут таксисты.



Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник таксисты уже проводили забастовку. Требования у них были такими же. По их словам, им удалось договориться с одной из служб заказа, где минимальная стоимость поездки составляет 110 рублей.

Однако не обошлось без инцидентов. Некоторые водители, работавшие в тот день, стали «жертвой» акции протеста. Им поступали «фейковые» заявки, и приезжая на адрес, «пассажир» отказывался от поездки. Также были случаи, когда приезжая по заявленному адресу, на таксиста оказывали моральное давление другие водители, поддерживающие протест.
такси забастовка
 
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