Улан-удэнские таксисты окружили офис такси «Максим»





















В чатах водители активно обсуждают происходящее и делятся последними новостями.

















Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник таксисты уже проводили забастовку. Требования у них были такими же. По их словам, им удалось договориться с одной из служб заказа, где минимальная стоимость поездки составляет 110 рублей.



Однако

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник таксисты уже проводили забастовку. Требования у них были такими же. По их словам, им удалось договориться с одной из служб заказа, где минимальная стоимость поездки составляет 110 рублей.Однако не обошлось без инцидентов. Некоторые водители, работавшие в тот день, стали «жертвой» акции протеста. Им поступали «фейковые» заявки, и приезжая на адрес, «пассажир» отказывался от поездки. Также были случаи, когда приезжая по заявленному адресу, на таксиста оказывали моральное давление другие водители, поддерживающие протест.

Сегодня водители оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в Улан-Удэ. Они требуют повышения стоимости тарифов или понижения процента за осуществление заявки.Как пояснили «Байкал-Daily» сами таксисты, раньше за поездку фирма брала 10% от заказа, сейчас – 15. При этом сами тарифы не изменились.- Работать невыгодно стало. Поднимаете процент, тогда тарифы тоже поднимайте. Кроме того, если заявка оформляется через оператора, то сразу снимают пять рублей, - рассказал «Байкал-Daily» один из извозчиков.Водители такси не против того, чтобы иногородние службы заказа и вовсе исчезли из города. Они отмечают, что «раньше было лучше».- Лучше бы вообще убрали все эти федеральные службы заказа. Раньше были свои и нормально работали. И заявки были, и доход, - негодуют таксисты.Свидетелями забастовки стали большинство улан-удэнцев. Таксисты с громким гудением проехали по Элеватору, «облепили» все прилегающие территории возле офиса на улице Калашникова. Горожане активно делятся фотографиями и видео с мест забастовки.«Теперь им дали 3 дня, чтобы убрали «пятирублёвые» сборы с каждой заявки помимо 10-12 %. И чтобы подняли тарифы, особенно в «Поехали», убрать 12% со статуса «не назначать» и «вне зоны фильтра», убрать 12% с межгорода, увеличить стоимость «минималки», - пишут таксисты.