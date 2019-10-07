В Бурятии дымящий посреди села завод могут перенести

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре жители села Тэгда Хоринского района Бурятии написали обращение, требуя запретить работу недавно построенного завода по переработке древесных отходов. Завод появился в самом центре села, недалеко от детского сада, школы и жилых домов.
«Печи завода дымят, коптят. В воздухе чувствуется запах едкого химического вещества. Над посёлком держится смог в течение всего светового дня, слышен шум. Происходит загрязнение воздуха, воды, почвы, в огородах на урожае плодово-овощных культур появился серый налёт… Жители села жалуются на общее недомогание, частый кашель, першение в горле, связанные с производственными выхлопами. Специфический едкий запах мешает уснуть, невозможно открыть форточки», — писали жители.
Сельчане пригрозили обратиться в Генпрокуратуру.
Сегодня вопрос был поднят на совещании главы Бурятии Алексея Цыденова. Он поручил министерству природных ресурсов, министерству промышленности совместно с Роспотребнадзором и Росприроднадзором рассмотреть вопрос деятельности завода.
- В середине посёлка предприятие поставили, теперь оно дымит. Задача не закрыть предприятие, а помочь создать условия для нормальной работы. Если надо выделить землю в другом месте, помогите с землей, - поручил глава.
И.о. главы Хоринского района Александр Черных сообщил, что пока завод ещё не действует. А проблема, по его словам, была зафиксирована с 15 по 17 сентября, когда рабочие проводили пуско-наладочные работы и проверяли герметичность сушильных камер.
- Сейчас я разговаривал с тем, кто строил. Больше запускать не будем. Говорит, что все разрешения пройдут и всё согласуют, - сказал и.о. главы Хоринского района.
Алексей Цыденов призвал разобраться в ситуации объективно.
- Надо не наказать и запретить, а помочь, чтобы и местным жителям было не в ухудшение, и завод мог работать, - сказал он.