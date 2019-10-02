Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами
Прокуратура Заиграевского района провела проверку исполнения федерального закона «Об отходах производства и потребления» в деятельности АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».
Предприятие вело работу по размещению твёрдых коммунальных отходов в посёлке Заиграево без лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I – IV классов опасности.
По представлению прокуратуры района выявленное нарушение устранено, необходимая лицензия получена.
Также акционерное общество привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Решением Арбитражного суда Бурятии завод оштрафован на 40 000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в Улан-Удэ запустили мусоросортировочную станцию.
В Бурятии мусороперерабатывающий завод оштрафовали на 40 тысяч
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