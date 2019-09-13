Женщина заявила, что грузовик перегораживает дорогу для проезда другим посетителям базы
В Чите предприниматель, сдающая в аренду складские помещения на территории оптового комплекса «Яхонт», пожаловалась на грузовик, из которого продают дыни и арбузы. Предприниматель заявила, что большегруз загромождает проезд, и другим машинам трудно проехать на территорию её базы.
Мэрия города выехала в рейд по её заявке.
- Данный факт не подтвердился. К тому же, как отметил прибывший на место сотрудник ГИБДД, знаков, запрещающих остановку, там нет, всего же их на базе по улице Лазо несколько. В ходе проверки выяснилось, что на территорию «Яхонта» машины заезжают свободно, - сообщает пресс-служба мэрии Читы.
Начальник управления потребительского рынка администрации города Читы Ольга Овдина отметила, что специалист управления, закреплённый за данным районом, выезжал неделю назад для осмотра территории, но фактов, о которых сообщалось в устной жалобе представителя базы о несанкционированной торговле, также не было выявлено.
- У нас ежегодно выходит распоряжение о торговле бахчевыми. И здесь, на указанной территории, тоже есть законные адреса: переулок Речной,7, Лазо, 112 Г и Лазо, 114 В. Сейчас мы уже обошли большую территорию. Машин, осуществляющих торговлю, не выявлено. Зимой нарушения фиксировались, составлялись протоколы по торговле в неустановленных местах. Владельца базы не устраивает большое количество автотранспорта и качество дорожного полотна, но к моей компетенции эти вопросы не относятся. Здесь нужна совместная работа всех структур, - разъяснила Ольга Овдина.
Затем участники рейда проверили наличие договоров аренды у продавцов и потребовали навести порядок возле торговых точек, где стояли коробки с фруктами и другим товаром.
В Чите хозяйка складов пожаловалась на грузовик с арбузами
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