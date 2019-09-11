Через Иркутскую области везли 20 тонны рыбы без документов

Горбушу транспортировали в Пермь из Владивостока
10 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра грузовика выявлено нарушение правил перевозки груза. Из Владивостока в Пермь перевозили 20 тонн горбуши без ветеринарных сопроводительных документов.
Владельца груза привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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