Через Иркутскую области везли 20 тонны рыбы без документов

Горбушу транспортировали в Пермь из Владивостока



10 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра грузовика выявлено нарушение правил перевозки груза. Из Владивостока в Пермь перевозили 20 тонн горбуши без ветеринарных сопроводительных документов.



Владельца груза привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

