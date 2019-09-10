28-летний мужчина обратился в Ангарский городской суд с исковым заявлением к ООО «Сеть Связной» о взыскании убытков
В сентябре 2017 года он приобрел в ООО «ДНС-Трейд» смартфон Samsung Galaxy S8 за 59 тысяч рублей, что подтверждается товарными чеками. Согласно договору страхования «Защита покупки», который покупатель оформил за 7 тысяч рублей, гарантийный срок товара составляет 12 месяцев.
Спустя полгода телефон перестал работать. Мужчина обратился в ООО «Сеть Связной» с заявлением на проведение ремонта по дополнительному сервисному обслуживанию. Телефон вернули владельцу только через четыре месяца, но он все равно не работал. Тогда мужчина обратился к экспертам.
Согласно экспертному заключению, недостаток, который возник в ходе ремонта телефона (вскрытия корпуса), был выражен в нарушении гарантированной производителем защиты смартфона от влаги и пыли.
В письменных возражениях по делу представитель ответчика просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указывал, что фирма является ненадлежащим ответчиком.
Исследовав материалы дела, суд установил, что вследствие необеспечения безопасности работы имуществу потребителя был причинен вред, который подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу по принятию телефона на проведение ремонта по дополнительному сервисному обслуживанию.
Решением суда с ООО «Сеть Связной» в пользу истца взысканы убытки, расходы по оплате экспертизы, штраф в общем размере 95 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Ангарчанин отсудил у «Сеть Связной» 59 тысяч за смартфон
Бизнес, Фото:
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