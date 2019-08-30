Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»
На действия спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Улан-Удэ при проведении запроса предложений на выполнение капитального ремонта столовой в спортивном лагере «Надежда» на озере Щучье пожаловалось ООО «Группа компаний «Байкалресурс».
Заявитель в жалобе указал, что заказчик неправомерно включил в состав работ поставку и монтаж технологического оборудования. Считает, что этот объект должен быть предметом отдельной закупки.
Рассмотрение жалобы состоится 3 сентября, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ
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