В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ

Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»



На действия спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Улан-Удэ при проведении запроса предложений на выполнение капитального ремонта столовой в спортивном лагере «Надежда» на озере Щучье пожаловалось ООО «Группа компаний «Байкалресурс».



Заявитель в жалобе указал, что заказчик неправомерно включил в состав работ поставку и монтаж технологического оборудования. Считает, что этот объект должен быть предметом отдельной закупки.



Рассмотрение жалобы состоится 3 сентября, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.





