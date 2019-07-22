В Бурятии «Разрез Тугнуйский» не соблюдал пожарную безопасность



Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл в посёлке Саган-Нур . На тушение прибыли даже пожарные из Забайкальского края, в готовности находился пожарный поезд РЖД. Огонь охватил крышу ремонтного бокса на большой площади, во время пожара произошло частичное обрушение кровли.









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- Выявленные проверкой нарушения свидетельствуют о несоблюдении должностными лицами предприятия законодательства о пожарной безопасности, что создаёт угрозу жизни и здоровью работников, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокуратура Мухоршибирского района и специалист государственного пожарного надзора выявили нарушения требований пожарной безопасности в зданиях акционерного общества «Разрез Тугнуйский». Об этом сообщила прокуратура Бурятии.Установлено, что в административном здании предприятия в подвале и коридорах хранились горючие материалы, на путях эвакуации людей располагались турникеты, для обшивки помещения использовались легковоспламеняющиеся материалы. На здании ремонтных мастерских строительные конструкции кровли не подвергались огнезащитной обработке, не в полном объеме были укомплектованы пожарные краны и щиты.В октябре 2018 года в здании мастерских произошёл крупный пожар, причиной которого стало воспламенение горючих конструкций кровли.Прокуратура района внесла генеральному директору АО «Разрез Тугнуйский» представление. Оно удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений закона, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.