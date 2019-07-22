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В Бурятии «Разрез Тугнуйский» не соблюдал пожарную безопасность

В Бурятии «Разрез Тугнуйский» не соблюдал пожарную безопасность
Бизнес, 
Крупный пожар в помещениях «Разреза Тугнуйский», как выяснилось, был не случайностью

Прокуратура Мухоршибирского района и специалист государственного пожарного надзора выявили нарушения требований пожарной безопасности в зданиях акционерного общества «Разрез Тугнуйский». Об этом сообщила прокуратура Бурятии.

Установлено, что в административном здании предприятия в подвале и коридорах хранились горючие материалы, на путях эвакуации людей располагались турникеты, для обшивки помещения использовались легковоспламеняющиеся материалы. На здании ремонтных мастерских строительные конструкции кровли не подвергались огнезащитной обработке, не в полном объеме были укомплектованы пожарные краны и щиты.

В октябре 2018 года в здании мастерских произошёл крупный пожар, причиной которого стало воспламенение горючих конструкций кровли.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл в посёлке Саган-Нур. На тушение прибыли даже пожарные из Забайкальского края, в готовности находился пожарный поезд РЖД. Огонь охватил крышу ремонтного бокса на большой площади, во время пожара произошло частичное обрушение кровли.





- Выявленные проверкой нарушения свидетельствуют о несоблюдении должностными лицами предприятия законодательства о пожарной безопасности, что создаёт угрозу жизни и здоровью работников, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокуратура района внесла генеральному директору АО «Разрез Тугнуйский» представление. Оно удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений закона, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
пожарная безопасность
 
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