В Бурятии потушили крупный пожар на Тугнуйском угольном разрезе

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром произошёл крупный пожар в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. Там загорелись помещения АО «Тугнуйский угольный разрез».
Глава посёлка Максим Исмагилов уточнял, что пожар охватил помещения с токарным цехом, кузницей и складами.
- Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировалось около 25 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Известно, при возгорании произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 36 человек, 15 единиц техники, в том числе МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. В готовности находился пожарный поезд «РЖД», который, впрочем, не задействовали. Зато помощь оказали пожарные из Забайкальского края.
Сейчас стало известно, что пожар был ликвидирован в 13.30.
Сейчас выполняется проливка и разборка строительных конструкций.