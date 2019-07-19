Пострадавшим жителям в Иркутской области помогут с открытием бизнеса

Им оказывают финансовую помощь на открытие собственного дела



Министерство труда и занятости Иркутской области продолжает работу с незанятыми гражданами, пострадавшими от наводнения, проживающими в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Одной из мер социальной поддержки таким гражданам является оказание единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости. Пострадавшим от стихии гражданам, желающим открыть собственное дело, выделяется сумма в размере 176 тысяч рублей. Всего из федерального бюджета выделено 3,5 млн рублей, для оплаты расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности 20 граждан.



Первая встреча с потенциальными индивидуальными предпринимателями состоялась сегодня в центре занятости населения Тулуна. Обратившимся за оказанием финансовой помощи гражданам рассказали об условиях её получения. Также их научили основам составления бизнес-планов.



23 июля в 13 часов в центре занятости населения Тулуна состоится бесплатный семинар с участием представителей фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».



