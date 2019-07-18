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В Бурятии скандальный застройщик домов для сирот признан банкротом

В Бурятии скандальный застройщик домов для сирот признан банкротом
Бизнес,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Долг Сергея Домшоева перед налоговой службой превысил 2,7 млн рублей

15 июля 2019 года Арбитражный суд Бурятии признал индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева банкротом. В официальном деле сообщается, что бизнесмен задолжал налоговой службе 2 759 816 рублей, а просрочка по долгу превысила три месяца.

Заявителем по делу выступило управление Федеральной налоговой службы по Бурятии, просившее признать Сергея Домшоева банкротом.

- Задолженность Домшоева по основному долгу превышает пятьсот тысяч рублей и является просроченной более трёх месяцев. Наличие задолженности подтверждено представленными документами. Таким образом, суд признает заявление ФНС России о банкротстве Домшоева обоснованным, имеется необходимость введения процедуры реструктуризации долгов, - говорится в судебных материлах.

Сам бизнесмен на судебное заседание не явился. Как сообщал «Байкал-Daily», он находится под домашним арестом минимум до начала августа.

Сергей Домшоев был застройщиком печально известных домов для детей-сирот в Сотников. Жильё в «Молодёжном» оказалось просто непригодно для жизни. Дома здесь кривые, гниющие изнутри, покрытые плесенью и грибком. Вскоре половина квартир уже была заброшена – сироты вынуждены были бросать жильё; те, кому идти некуда, остались жить в невыносимых условиях.

В декабре 2018 года был задержан замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко и застройщик домов Сергей Домшоев. Бизнесмену предъявлено обвинение в хищении мошенническим путём по меньшей мере 195 млн руб., потраченных на строительство 254 непригодных для проживания домов, чиновнику – обвинение в превышении должностных полномочий. Сейчас Домшоев находится под домашним арестом, а вот Рыбальченко – в СИЗО. По последним данным, замминистра не жалуется на условия содержания.

В марте 2019 года в эфире телеканала «Россия 24» вышло расследование Эдуарда Петрова, посвящённое проблеме сиротских домов в Сотниково. Тогда с журналистом пообщался и Сергей Домшоев. Он заявил Петрову, что ему не стыдно за построенные дефектные дома.

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