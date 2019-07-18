В Бурятии скандальный застройщик домов для сирот признан банкротом

Долг Сергея Домшоева перед налоговой службой превысил 2,7 млн рублей
15 июля 2019 года Арбитражный суд Бурятии признал индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева банкротом. В официальном деле сообщается, что бизнесмен задолжал налоговой службе 2 759 816 рублей, а просрочка по долгу превысила три месяца.
Заявителем по делу выступило управление Федеральной налоговой службы по Бурятии, просившее признать Сергея Домшоева банкротом.
- Задолженность Домшоева по основному долгу превышает пятьсот тысяч рублей и является просроченной более трёх месяцев. Наличие задолженности подтверждено представленными документами. Таким образом, суд признает заявление ФНС России о банкротстве Домшоева обоснованным, имеется необходимость введения процедуры реструктуризации долгов, - говорится в судебных материлах.
Сам бизнесмен на судебное заседание не явился. Как сообщал «Байкал-Daily», он находится под домашним арестом минимум до начала августа.
Сергей Домшоев был застройщиком печально известных домов для детей-сирот в Сотников. Жильё в «Молодёжном» оказалось просто непригодно для жизни. Дома здесь кривые, гниющие изнутри, покрытые плесенью и грибком. Вскоре половина квартир уже была заброшена – сироты вынуждены были бросать жильё; те, кому идти некуда, остались жить в невыносимых условиях.
В декабре 2018 года был задержан замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко и застройщик домов Сергей Домшоев. Бизнесмену предъявлено обвинение в хищении мошенническим путём по меньшей мере 195 млн руб., потраченных на строительство 254 непригодных для проживания домов, чиновнику – обвинение в превышении должностных полномочий. Сейчас Домшоев находится под домашним арестом, а вот Рыбальченко – в СИЗО. По последним данным, замминистра не жалуется на условия содержания.
В марте 2019 года в эфире телеканала «Россия 24» вышло расследование Эдуарда Петрова, посвящённое проблеме сиротских домов в Сотниково. Тогда с журналистом пообщался и Сергей Домшоев. Он заявил Петрову, что ему не стыдно за построенные дефектные дома.
В Бурятии скандальный застройщик домов для сирот признан банкротом
Бизнес, Фото:
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