Замминистра строительства Бурятии не жалуется на условия в СИЗО

УФСИН по Бурятии прокомментировало ситуацию вокруг условий содержания в СИЗО арестованного замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях иркутское издание «Бабр» в статье «Дело сирот: на Сергея Рыбальченко давят в СИЗО» заявило, что замминистра спит на рваном матрасе, а вместо подушки вынужден использовать куртку.
Накануне информацию опровергла уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Как раз на прошлой неделе она посещала СИЗО и проводила там личный приём. Посетила Юлия Жамбалова также и камеру, где содержится Рыбальченко. По словам бурятского омбудсмена, постельные принадлежности у него были, а сам он ни на что не жаловался.
О наличии положенного постельного белья заявило и УФСИН по Бурятии.
- Условия содержания Рыбальченко С.Н. соответствуют законодательству Российской Федерации. Обеспечение вещевым имуществом осуществляется согласно нормам положенности. Спальное место Рыбальченко, как и других подследственных, соответствует требованиям законодательства, - сообщили в пресс-службе УФСИН.
- Жалобы от Рыбальченко С.Н. на условия содержания в учреждении не поступали, - добавили в ведомстве.
Также следственный изолятор посетили члены Общественной наблюдательной комиссии. Они провели беседу с Рыбальченко, в ходе которой жалоб на условия содержания не поступило. Обвиняемый сообщил, что в СМИ не обращался.
Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Речь идёт о домах для сирот в Сотниково. По версии следствия, дома были построены из дешёвых материалов, имели явные дефекты. Однако замминистра строительства принял это жильё, которое построил бизнесмен Сергей Домшоев. Замминистра находится в СИЗО, застройщик Домшоев – под домашним арестом.