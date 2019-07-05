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Замминистра строительства Бурятии не жалуется на условия в СИЗО

Замминистра строительства Бурятии не жалуется на условия в СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В УФСИН опровергли информацию, что Сергей Рыбальченко якобы использует вместо подушки куртку

УФСИН по Бурятии прокомментировало ситуацию вокруг условий содержания в СИЗО арестованного замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях иркутское издание «Бабр» в статье «Дело сирот: на Сергея Рыбальченко давят в СИЗО» заявило, что замминистра спит на рваном матрасе, а вместо подушки вынужден использовать куртку.

Накануне информацию опровергла уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Как раз на прошлой неделе она посещала СИЗО и проводила там личный приём. Посетила Юлия Жамбалова также и камеру, где содержится Рыбальченко. По словам бурятского омбудсмена, постельные принадлежности у него были, а сам он ни на что не жаловался.

О наличии положенного постельного белья заявило и УФСИН по Бурятии.

- Условия содержания Рыбальченко С.Н. соответствуют законодательству Российской Федерации. Обеспечение вещевым имуществом осуществляется согласно нормам положенности. Спальное место Рыбальченко, как и других подследственных, соответствует требованиям законодательства, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

- Жалобы от Рыбальченко С.Н. на условия содержания в учреждении не поступали, - добавили в ведомстве.

Также следственный изолятор посетили члены Общественной наблюдательной комиссии. Они провели беседу с Рыбальченко, в ходе которой жалоб на условия содержания не поступило. Обвиняемый сообщил, что в СМИ не обращался.

Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Речь идёт о домах для сирот в Сотниково. По версии следствия, дома были построены из дешёвых материалов, имели явные дефекты. Однако замминистра строительства принял это жильё, которое построил бизнесмен Сергей Домшоев. Замминистра находится в СИЗО, застройщик Домшоев – под домашним арестом.
СИЗО минстрой УФСИН
 
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