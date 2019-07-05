Замминистра строительства Бурятии не жалуется на условия в СИЗО

Также следственный изолятор посетили члены Общественной наблюдательной комиссии. Они провели беседу с Рыбальченко, в ходе которой жалоб на условия содержания не поступило. Обвиняемый сообщил, что в СМИ не обращался.

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