Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор

Бурятский омбудсмен обратилась к региональному мусорному оператору
В адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой регулярно поступают обращения по вопросам новой системы вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
- Мы проанализировали объём и тематику вопросов и жалоб в этой сфере и сделали вывод, что проблема информированности населения о вывозе и утилизации ТКО не решена, - отметила Юлия Жамбалова. - Граждане жалуются, что вывоз отходов производится несвоевременно или нерегулярно, не понимают, из каких расходов складывается размер платы, многие сообщают о необоснованном начислении платы, а также о начислении платы за завышенное количество проживающих.
Юлия Жамбалова в качестве примера привела сигнал о начислении платы улан-удэнке, скончавшейся за год до начала работы регионального оператора.
Среди часто встречающихся жалоб на «ЭкоАльянс» - невозможность дозвониться до организации по телефону, опубликованному на официальном сайте, некорректная работа группового чата в Viber.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии обратилась к руководству «ЭкоАльянс» с предложением об оказании помощи по информированию населения. Юлия Жамбалова также предложила «горячие линии», открытие информационных пунктов, встречи с жителями и органами власти, сообщает аппарат уполномоченного.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 апреля Бурятия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором стало ООО «ЭкоАльянс».
Установлены тарифы для населения на услуги в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на одного человека в месяц: по первой зоне - 67,76 рублей; по второй зоне - 66,91 рублей; по третьей зоне - 64,21 рублей.
В первую зону входят Улан-Удэ, Северобайкальск, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, Хоринский, Заиграевский районы. Во вторую - Баргузинский, Кабанский, Курумканский, Прибайкальский районы. В третью - Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский районы.
Плата начисляется по числу прописанных в квартире жильцов. При этом на услугу по обращению с ТКО распространяются такие же льготы, как и по другим видам коммунальных услуг.
Недавно «ЭкоАльянс» поднял проблему малого количества заключенных договор с ДНТ и СНТ.
Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор
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