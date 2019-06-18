18 Июня

17 Июня

Популярное

ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами

ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«ЭкоАльянс» пригрозил рычагом давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ

Подавляющее число СНТ и ДНТ в Бурятии так и не заключили договоры на вывоз мусор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс». Также председатели большинства дачных товариществ до сих пор не сообщили о количестве прописанных и проживающих человек. Во многих садоводствах невозможен проезд машины по улицам, не определены и не устроены места сбора мусора. Об этом заявил директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев.

- На сегодня заключено 14 договоров с СНТ и ДНТ. Хотелось бы заметить, что городских всего четыре, 10 - это Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский и Тарбагатайский район, - отметил Алексеев.

В республике зарегистрировано более 460 ДНТ и СНТ. Те, где есть управление и председатель, должны заключать договоры с региональным оператором. Если нет управления, регоператор формирует и выставляет счета каждому собственнику дома.

У ООО «ЭкоАльянс» есть рычаг давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ, которые до конца месяца не заключат договора с регоператором.

- Если мы не знаем куда ехать, какой объём мусора забирать, по СНТ и ДНТ, с 1 июля этого года мы мусор будем забирать только по данным, предоставленным нам. Если председатель предоставил данные, что у него всего один прописанный и не сказал, сколько проживающих с республиканской пропиской, то мы приедем только за объёмом накопления на одного человека. То, что мы за 2,5 месяца прочистили всю территорию -это был большой субботник, с которым мы справлялись по просьбе главы республики, чтобы территория была чистой. За это время все юридические лица должны были прийти и заключить договора, - заявил директор ООО «ЭкоАльянс».

При этом после заключения договора счёт за услуги будет выставлен с 1 апреля, а не с момента заключения договора. Схема работы с не заключившими договоры товариществами будет простая.

- Мы видим свалки по садоводствам, которые возникли в последнее время. Договора нет. Мы приезжаем на территорию, выявляем эту свалку, даём 30 дней на ликвидацию. Если нет уборки, то убираем за свои деньги и выставляем счёт собственнику земельного участка, - объяснил Алексеев.

Также директор ООО «ЭкоАльянс» отметил сложности в работе с крупными торговыми центрами.

- Многие поставили печки и сжигают мусор, что недопустимо. Мы приняли дополнительно людей и создаём отдел, который будет смотреть, как вывозится мусор торговыми центрами. Недалеко отсюда находится торговый центр «Пионер». Они заключили договор на один контейнер, а стоит 12. Причем один - перед входом, а 11 за углом. Примерно такая ситуация во многих в торговых центрах. Они пытаются экономить на чём - на нашем с вами здоровье, - заявил Алексеев.

В апреле региональный оператор вывез почти 213,7 кубометров мусора по всей республике, что составляет 94,5% от запланированного по территориальной схеме. АВ мае уже на 5% больше нормы – более 239 кубометров.
мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами
ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами
Общество, 18.06.2019
«ЭкоАльянс» пригрозил рычагом давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ
В колонии Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения
В колонии Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения
Общество, 18.06.2019
Такой ритуал состоялся впервые
В Бурятии впервые пройдёт фестиваль молока
В Бурятии впервые пройдёт фестиваль молока
Общество, 18.06.2019
23 июня в селе Хилгана Баргузинского района состоится фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр»
Сотрудники ГИБДД Бурятии посетили лагерь «Родник»
Сотрудники ГИБДД Бурятии посетили лагерь «Родник»
Общество, 18.06.2019
В детском оздоровительном лагере «Родник» автоинспекторы провели беседы с ребятами, приехавшими отдыхать в первую летнюю смену
«Каждый главврач на виду»: В Бурятии создадут рейтинг-лист медучреждений
«Каждый главврач на виду»: В Бурятии создадут рейтинг-лист медучреждений
Общество, 18.06.2019
В правительстве Бурятии состоялась третья встреча с родителями, чьи дети умерли или им стало хуже после лечения
В Бурятии возьмут под видеонаблюдение побережье Байкала
В Бурятии возьмут под видеонаблюдение побережье Байкала
Общество, 18.06.2019
Также камеры появятся на Гусином озере
Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе
Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе
Общество, 18.06.2019
Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности
Улан-удэнцы увидят «танковый вальс» и военную технику
Улан-удэнцы увидят «танковый вальс» и военную технику
Общество, 18.06.2019
Вход на форум «Армия-2019» в Улан-Удэ будет свободным
Боксёр из Бурятии готовится к чемпионату мира
Боксёр из Бурятии готовится к чемпионату мира
Общество, 18.06.2019
Сборная России по боксу проводит тренировки в центре «Озеро Круглое»
В бурятском заповеднике сфотографировали пантача
В бурятском заповеднике сфотографировали пантача
Общество, 18.06.2019
Пантач - так принято называть самцов изюбрей, маралов и лосей в период роста у них рогов до того, как они окостенеют и очистятся от мягкой кожи

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^