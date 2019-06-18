ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами

«ЭкоАльянс» пригрозил рычагом давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ
Подавляющее число СНТ и ДНТ в Бурятии так и не заключили договоры на вывоз мусор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс». Также председатели большинства дачных товариществ до сих пор не сообщили о количестве прописанных и проживающих человек. Во многих садоводствах невозможен проезд машины по улицам, не определены и не устроены места сбора мусора. Об этом заявил директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев.
- На сегодня заключено 14 договоров с СНТ и ДНТ. Хотелось бы заметить, что городских всего четыре, 10 - это Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский и Тарбагатайский район, - отметил Алексеев.
В республике зарегистрировано более 460 ДНТ и СНТ. Те, где есть управление и председатель, должны заключать договоры с региональным оператором. Если нет управления, регоператор формирует и выставляет счета каждому собственнику дома.
У ООО «ЭкоАльянс» есть рычаг давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ, которые до конца месяца не заключат договора с регоператором.
- Если мы не знаем куда ехать, какой объём мусора забирать, по СНТ и ДНТ, с 1 июля этого года мы мусор будем забирать только по данным, предоставленным нам. Если председатель предоставил данные, что у него всего один прописанный и не сказал, сколько проживающих с республиканской пропиской, то мы приедем только за объёмом накопления на одного человека. То, что мы за 2,5 месяца прочистили всю территорию -это был большой субботник, с которым мы справлялись по просьбе главы республики, чтобы территория была чистой. За это время все юридические лица должны были прийти и заключить договора, - заявил директор ООО «ЭкоАльянс».
При этом после заключения договора счёт за услуги будет выставлен с 1 апреля, а не с момента заключения договора. Схема работы с не заключившими договоры товариществами будет простая.
- Мы видим свалки по садоводствам, которые возникли в последнее время. Договора нет. Мы приезжаем на территорию, выявляем эту свалку, даём 30 дней на ликвидацию. Если нет уборки, то убираем за свои деньги и выставляем счёт собственнику земельного участка, - объяснил Алексеев.
Также директор ООО «ЭкоАльянс» отметил сложности в работе с крупными торговыми центрами.
- Многие поставили печки и сжигают мусор, что недопустимо. Мы приняли дополнительно людей и создаём отдел, который будет смотреть, как вывозится мусор торговыми центрами. Недалеко отсюда находится торговый центр «Пионер». Они заключили договор на один контейнер, а стоит 12. Причем один - перед входом, а 11 за углом. Примерно такая ситуация во многих в торговых центрах. Они пытаются экономить на чём - на нашем с вами здоровье, - заявил Алексеев.
В апреле региональный оператор вывез почти 213,7 кубометров мусора по всей республике, что составляет 94,5% от запланированного по территориальной схеме. АВ мае уже на 5% больше нормы – более 239 кубометров.
ДНТ Бурятии затягивают с мусорными договорами
Общество, Фото:
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