Частному детскому саду выдано предписание
Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил закупки и крупы в частном детсаду Улан-Удэ «Киндер плюс».
- В учреждении хранились и использовались на пищевые цели крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Детсаду «Киндер плюс» выдано предписание о предоставлении документов, удостоверяющих качество и безопасность крупы.
В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов
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