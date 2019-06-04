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В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов

В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Частному детскому саду выдано предписание

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил закупки и крупы в частном детсаду Улан-Удэ «Киндер плюс».

- В учреждении хранились и использовались на пищевые цели крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Детсаду «Киндер плюс» выдано предписание о предоставлении документов, удостоверяющих качество и безопасность крупы.

Россельхознадзор
 
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