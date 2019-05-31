Глава Бурятии предложил расширить поддержку бизнеса

Об этом Алексей Цыденов заявил на совещании во Владивостоке
Алексей Цыденов предложил увеличить возможности поддержки бизнеса в Бурятии. Об этом глава заявил 30 мая на совещании во Владивостоке под руководством министра финансов России Антона Силуанова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- В рамках совещания я поднял вопрос о том, чтобы нам помогли докапитализировать наш Гарантийный фонд, который выступает поручителем за наших предпринимателей перед банками. Благодаря ему малый и средний бизнес получает доступ к кредитным ресурсам, на которые без фонда не мог претендовать. Докапитализация даст возможность нашему Гарантийному фонду увеличить объёмы поддержки. Мы в этом году, несмотря на то, что нам из федерального бюджета пока денег не давали ещё, своими деньгами 50 млн рублей уже докапитализировали. И ещё планируем внести 43 млн рублей до конца года, - сообщил Алексей Цыденов.
За весь период существования Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, с 2011 по 2019 год, в его уставной капитал было внесено 370 млн рублей.
Также глава Бурятии поднял вопрос включения пищеперерабатывающей промышленности в перечень предприятий, которые в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» получают поддержку на повышение производительности.
- На сегодня их там нет, только промышленное производство. У нас есть такие предприятия как бы «Бурятмяспром», «Амта» и другие, которые не только продукцию производят, но ещё и на экспорт поставляют. В целом тоже получили поддержку. Нам обещали пересмотреть нормативы, чтобы эти предприятия попали в нацпроект с учетом их экспортной ориентации, - заявил глава региона.
Третьим вопросом, поднятым главой республики, стало снижение требований к предприятиям, которые могут претендовать на поддержку повышения производительности труда в рамках нацпроекта. Сегодня это компании с оборотом 400 млн рублей.
- Таких предприятий у нас в республике 18. Мы предложили снизить требования до 300 млн рублей. Таких предприятий в республике 38. В целом наши условия поддержаны, но с условием, что сначала у нас все 18 предприятий, в которых оборот более 400 млн рублей, войдут в программу повышения производительности. Тогда готовы рассмотреть и снижение планки, чтобы дополнительно попадали и другие предприятия, - подытожил Глава Бурятии.
Сегодня Алексей Цыденов продолжит работу во Владивостоке. Глава Бурятии участвует в совещании Минпросвещения России по строительству детских садов.
- Моя задача – проговорить вопрос об исполнении поручения председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по полной ликвидации очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет, - пояснил глава региона.
Глава Бурятии предложил расширить поддержку бизнеса
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