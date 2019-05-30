На маршрут Улан-Удэ – Москва зашёл третий авиаперевозчик

Она начнёт летать с 19 июня. Пока полёты будут выполняться пять раз в неделю – в понедельник, среду, пятницу, пятницу и субботу.











На авиамаршрут Улан-Удэ – Москва зашёл новый, третий перевозчик, компания «Смартавиа».Новый перевозчик ощутимо поднимет конкуренцию на самом популярном у улан-удэнцев авианаправлении. Сейчас здесь работает S7 и лоукостер «Победы». Рейсы последней компании, к примеру, загружены практически всегда на 100%.