На маршрут Улан-Удэ – Москва зашёл третий авиаперевозчик

«Смартавиа» будет летать с июня
На авиамаршрут Улан-Удэ – Москва зашёл новый, третий перевозчик, компания «Смартавиа».
Она начнёт летать с 19 июня. Пока полёты будут выполняться пять раз в неделю – в понедельник, среду, пятницу, пятницу и субботу.
Новый перевозчик ощутимо поднимет конкуренцию на самом популярном у улан-удэнцев авианаправлении. Сейчас здесь работает S7 и лоукостер «Победы». Рейсы последней компании, к примеру, загружены практически всегда на 100%.
«Смартавиа» будет летать с июня
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