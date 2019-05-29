Бурятское УФАС: «Всплеска цен на «цифру» не выявлено»

Однако ещё почти 400 домовладений не подключены к цифровому ТВ



С 3 июня Бурятия и ещё 36 регионов страны полностью переходят на цифровое телевещание. Чтобы повышенный спрос на цифровые приставки и телевизоры не вызвал рост цен, правительство России с января 2019 года поручило антимонопольной службе наблюдать за ценовой ситуацией на рынке.



УФАС по Бурятии следит за ценами на приставки и телевизоры лишь у крупных региональных сетей в пределах шести городов республики. В Улан-Удэ, к примеру, проводится мониторинг цен в «Мега-технике», «Снежном барсе» и «Мире антенн». За федеральными сетями следят в минпромторге Бурятии. По словам заместителя министра промышленности и торговли Бурятии Алексея Оловянникова, обследована 271 торговая точка, в торговых сетях «в запасе» имеется 16 тысяч приставок по цене от 800 до 2500 рублей. По прогнозам, планируется продать 15 000 приставок, каждую неделю реализуется до 400 приставок и по 30-40 телевизоров.



Фактов резкого повышения цен в низком и среднем сегменте не выявлено. Напротив, как отметила руководитель УФАС по Бурятии Елизавета Потапова, в торговых сетях наблюдалось даже понижение цен на две популярные модели тюнеров. Соответственно, нет оснований и для принятия «мер антимонопольного реагирования». Эти меры актуальны, если продавец товара обладает более чем 35% рынка. Кроме того, цены могут завышать мелкие несетевые магазины, которым подобный ажиотаж может быть на руку. Если же будут выявлены подобные факты, по линии УФАС возбуждается дело об административном правонарушении, и недобросовестным продавцам грозит штраф вплоть до 15% от их оборота. Конкретный размер штрафа определяется на специальной комиссии.



По линии минтранса в рамках федеральной программы по развитию телерадиовещания уже построено 200 объектов цифрового телевещания, охват составил 97,4% населения республики, в зоне охвата - 458 населённых пунктов, а это более 320 тысяч домохозяйств.



- Из бюджета республики выделено 27 миллионов рублей для обеспечения малоимущих слоёв населения – а это одиноко проживающие пенсионеры и семейные пары пенсионеров, - рассказал председатель комитета по развитию транспорта, информатизации и связи минтранса Бурятии Сергей Южаков. - Они могут рассчитывать на единовременную помощь в размере 1 тысячи рублей на приобретение приставки. На сегодня помощью воспользовались более 50 человек на сумму почти 55 тыс. руб.



В целом установлено 2177 комплектов оборудования, из них 2104 комплекта – малоимущим семьям. То есть, социально незащищённые категории населения не останутся без «цифры»: на установку комплекта спутникового оборудования каждой семье выделяется 6000 рублей, 4500 рублей – это стоимость «тарелки», ресивера и проводов, 1500 руб. - монтаж и настройка ТВ. Более 1200 человек уже получили помощь на сумму более 6,7 млн. руб., в целом в бюджете республики предусмотрено 20,7 миллиона рублей на эти цели.



Однако вне зоны охвата «цифры» на территории Бурятии находятся 166 населенных пунктов, а это 8824 домохозяйства, из них на сегодня, 29 мая, ещё не подключены 389 домохозяйств. Однако, по словам Сергея Южакова, бригады работают в ускоренном режиме, и до 3 июня «цифрой» обеспечат всех жителей Бурятии.



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