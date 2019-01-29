В Бурятии уволившихся работников рассчитали не полностью

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности



В декабре прошлого года прокуратура Бичурского района рассмотрела обращения бывшего пекаря ООО «Хлебодар» и бывшего младшего воспитателя детского сада «Рябинка». Они жаловались на непредоставление окончательного расчёта при увольнении с места работы.



Установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работникам от работодателя, не произведена в день увольнения.



- Прокурором района начальнику Бичурского районного управления образованием администрации муниципального образования «Бичурский район» и директору ООО «Хлебодар» внесены представления об устранении выявленных нарушений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По итогам рассмотрения представлений заявителям произведены необходимые выплаты и компенсации за задержку окончательного расчёта. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

