В прокуратуре Бурятии пройдёт приём бизнесменов

Он будет организован 5 февраля



5 февраля с 9:00 до 18:00 в органах прокуратуры Бурятии состоится приём предпринимателей по правовым вопросам.



Приём будет проводиться в прокуратуре республики по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а. В районных и межрайонных прокуратурах приём предпринимателей будет проводиться в зданиях прокуратур по месту их нахождения.

