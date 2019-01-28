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В прокуратуре Бурятии пройдёт приём бизнесменов

В прокуратуре Бурятии пройдёт приём бизнесменов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет организован 5 февраля

5 февраля с 9:00 до 18:00 в органах прокуратуры Бурятии состоится приём предпринимателей по правовым вопросам.

Приём будет проводиться в прокуратуре республики по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а. В районных и межрайонных прокуратурах приём предпринимателей будет проводиться в зданиях прокуратур по месту их нахождения. 
прокуратура
 
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