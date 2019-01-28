Он будет организован 5 февраля
5 февраля с 9:00 до 18:00 в органах прокуратуры Бурятии состоится приём предпринимателей по правовым вопросам.
Приём будет проводиться в прокуратуре республики по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а. В районных и межрайонных прокуратурах приём предпринимателей будет проводиться в зданиях прокуратур по месту их нахождения.
В прокуратуре Бурятии пройдёт приём бизнесменов
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